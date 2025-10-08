Portualità | infrastrutture nautica e pesca insieme per lo sviluppo di Fiumicino

Fiumicino, 8 ottobre 2025 – I Tavoli del mare sono stati un’occasione di dialogo e confronto tra vari enti e attori coinvolti nello sviluppo di Fiumicino nell’ambito della Blue Economy ( leggi qui ). Al tavolo sulla portualità hanno partecipato Fiumicino Waterfront, l’ Autorità di Sistema Portuale, la Capitaneria di Porto, Assonautica, pesca FCO e Comar Yacht, in quello che è stato un momento dedicato a individuare criticità e soluzioni per uno sviluppo integrato del territorio. Fiumicino come laboratorio nazionale della transizione marittima sostenibile. Fiumicino si candida a diventare u n modello nazionale di integrazione tra logistica, pesca, nautica e turismo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it