Portualità | infrastrutture nautica e pesca insieme per lo sviluppo di Fiumicino
Fiumicino, 8 ottobre 2025 – I Tavoli del mare sono stati un’occasione di dialogo e confronto tra vari enti e attori coinvolti nello sviluppo di Fiumicino nell’ambito della Blue Economy ( leggi qui ). Al tavolo sulla portualità hanno partecipato Fiumicino Waterfront, l’ Autorità di Sistema Portuale, la Capitaneria di Porto, Assonautica, pesca FCO e Comar Yacht, in quello che è stato un momento dedicato a individuare criticità e soluzioni per uno sviluppo integrato del territorio. Fiumicino come laboratorio nazionale della transizione marittima sostenibile. Fiumicino si candida a diventare u n modello nazionale di integrazione tra logistica, pesca, nautica e turismo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
In questa notizia si parla di: portualit - infrastrutture
La Nautica a Fano, sindaco 'investiremo sulle infrastrutture' - A Fano una due giorni di 'stati generali' della nautica marchigiana, con un focus particolare sull'alta gamma, promossa dall'associazione Marche Yachting. Si legge su ansa.it
Dalla Regione Calabria oltre 2,5 milioni di euro per migliorare porti, infrastrutture e sicurezza nella pesca - È stato pubblicato sul sito della Regione Calabria, nella sezione relativa al Dipartimento Agricoltura e Sviluppo rurale, il Bando “Investimenti nei Porti per migliorare le condizioni di sbarco” a ... Secondo msn.com