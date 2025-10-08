Portofino | rubano borse da 5mila euro armati di jammer e scappano in bus

I carabinieri della stazione di portofino hanno denunciato due uomini originari della Russia di 25 e 35 anni. I due hanno commesso un furto all’interno di una boutique muniti di uno ‘Jammer’ per disturbare la frequenza antitaccheggio.A cosa serve uno ‘Jammer’Si tratta di un dispositivo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

