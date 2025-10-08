Porto di Trieste arriva Eurocargo Roma quarta nave di Grimaldi

Continua lo scontro a distanza tra Dfds e Grimaldi, con quest'ultima che attiva la quarta nave a Trieste. Dopo lo spostamento di un traghetto Dfds – trasferito dalla Piattaforma logistica di cui è concessionaria Hhla Plt Italy al terminal a gestione diretta danese fra Riva Traiana e Molo V –. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

