Portieri Inter le rotazioni di Chivu hanno uno scopo ben delineato! L’analisi del Corriere dello Sport
Inter News 24 Portieri Inter, il Corriere dello Sport analizza la gestione di Chivu tra esperienza e transizione. Ecco la motivazione dell’alternanza. In casa Inter resta particolare la situazioni portieri dovuta all’alternanza tra i pali delle due principali alternative per la porta di Chivu. Lo stesso Cristian Chivu aveva chiarito le intenzioni e i fatti lo confermano: dopo otto gare ufficiali, Yann Sommer ha giocato sei volte, mentre Martín Martinez è sceso in campo due volte. Un chiaro segnale che la transizione in porta è iniziata, necessaria visto che lo svizzero compirà 37 anni a dicembre. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: portieri - inter
Donnarumma Inter, Pedullà duro: «Patriottismo esagerato e patetico, non serve sbeffeggiare altri portieri»
Juve Inter LIVE: inizia il riscaldamento dei portieri, ufficiali le scelte per il derby d’Italia
Juventus-Inter 4-3. I portieri da sagra paesana. Yildiz ha qualcosa di Kakà. Si affaccia Mourinho sulla spalla di Chivu?
RIVOLUZIONE INTER ASSURDA CAMBIATI DUE PORTIERI SU DUE - facebook.com Vai su Facebook
SM - L'#Inter oggi ha due portieri senza gerarchie. Richiesta del club a #Chivu - X Vai su X
Inter, Chivu ha scelto come gestire i portieri - com Vittoria importante per l’Inter che ha battuto, in Champions League, lo Slavia Praga per 3- Secondo calcioinpillole.com
Sommer-Martinez, l’alternanza e il metodo Chivu. Futuro? Questa l’idea, ma… - Dopo otto gare ufficiali, lo svizzero ha giocato sei volte, lo spagnolo due volte. Si legge su msn.com