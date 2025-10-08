Inter News 24 Portieri Inter, il Corriere dello Sport analizza la gestione di Chivu tra esperienza e transizione. Ecco la motivazione dell’alternanza. In casa Inter resta particolare la situazioni portieri dovuta all’alternanza tra i pali delle due principali alternative per la porta di Chivu. Lo stesso Cristian Chivu aveva chiarito le intenzioni e i fatti lo confermano: dopo otto gare ufficiali, Yann Sommer ha giocato sei volte, mentre Martín Martinez è sceso in campo due volte. Un chiaro segnale che la transizione in porta è iniziata, necessaria visto che lo svizzero compirà 37 anni a dicembre. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Portieri Inter, le rotazioni di Chivu hanno uno scopo ben delineato! L’analisi del Corriere dello Sport