Portieri Inter le rotazioni di Chivu hanno uno scopo ben delineato! L’analisi del Corriere dello Sport

Internews24.com | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Portieri Inter, il Corriere dello Sport analizza la gestione di Chivu tra esperienza e transizione. Ecco la motivazione dell’alternanza. In casa Inter resta particolare la situazioni portieri dovuta all’alternanza tra i pali delle due principali alternative per la porta di Chivu. Lo stesso Cristian Chivu aveva chiarito le intenzioni e i fatti lo confermano: dopo otto gare ufficiali, Yann Sommer ha giocato sei volte, mentre Martín Martinez è sceso in campo due volte. Un chiaro segnale che la transizione in porta è iniziata, necessaria visto che lo svizzero compirà 37 anni a dicembre. 🔗 Leggi su Internews24.com

portieri inter le rotazioni di chivu hanno uno scopo ben delineato l8217analisi del corriere dello sport

© Internews24.com - Portieri Inter, le rotazioni di Chivu hanno uno scopo ben delineato! L’analisi del Corriere dello Sport

In questa notizia si parla di: portieri - inter

Donnarumma Inter, Pedullà duro: «Patriottismo esagerato e patetico, non serve sbeffeggiare altri portieri»

Juve Inter LIVE: inizia il riscaldamento dei portieri, ufficiali le scelte per il derby d’Italia

Juventus-Inter 4-3. I portieri da sagra paesana. Yildiz ha qualcosa di Kakà. Si affaccia Mourinho sulla spalla di Chivu?

Inter, Chivu ha scelto come gestire i portieri - com Vittoria importante per l’Inter che ha battuto, in Champions League, lo Slavia Praga per 3- Secondo calcioinpillole.com

portieri inter rotazioni chivuSommer-Martinez, l’alternanza e il metodo Chivu. Futuro? Questa l’idea, ma… - Dopo otto gare ufficiali, lo svizzero ha giocato sei volte, lo spagnolo due volte. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Portieri Inter Rotazioni Chivu