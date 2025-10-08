Porti Latrofa Adsp Mtcs | Riprendiamo percorso Documento di Programmazione Strategica

Periodicodaily.com | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Riprende il percorso del Documento di Programmazione Strategica di Sistema (DPSS), lo strumento che definisce la visione di sviluppo dei porti del network del Lazio. Il Commissario Straordinario dell'AdSP del Mar Tirreno Centro Settentrionale Raffaele Latrofa ha convocato nei giorni scorsi una riunione sul DPSS con i rappresentanti della Regione Lazio e dei . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: porti - latrofa

Porti, insediato il commissario Adsp del Mar Tirreno centro settentrionale Latrofa

Porti: Adsp Mtcs, Latrofa illustra linee guida del suo mandato

Porti, Latrofa (AdSP MTCS): "Cantieri, energia, ZLS e personale le priorità del mandato"

porti latrofa adsp mtcsPorti, Latrofa (Adsp Mtcs): "Riprendiamo percorso Documento di Programmazione Strategica" - Riprende il percorso del Documento di Programmazione Strategica di Sistema (DPSS), lo strumento che definisce la visione di sviluppo dei porti del network del Lazio. Riporta adnkronos.com

porti latrofa adsp mtcsAdSP Tirreno Centro Settentrionale: Latrofa, riprende percorso documento di programmazione strategica - (FERPRESS) – Roma, 8 OTT – Riprende il percorso del Documento di Programmazione Strategica di Sistema (DPSS), lo strumento che definisce la visione di sviluppo dei porti del network del Lazio. Secondo ferpress.it

Cerca Video su questo argomento: Porti Latrofa Adsp Mtcs