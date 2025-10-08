Porti Latrofa Adsp Mtcs | Riprendiamo percorso Documento di Programmazione Strategica
(Adnkronos) – Riprende il percorso del Documento di Programmazione Strategica di Sistema (DPSS), lo strumento che definisce la visione di sviluppo dei porti del network del Lazio. Il Commissario Straordinario dell'AdSP del Mar Tirreno Centro Settentrionale Raffaele Latrofa ha convocato nei giorni scorsi una riunione sul DPSS con i rappresentanti della Regione Lazio e dei . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: porti - latrofa
Porti, insediato il commissario Adsp del Mar Tirreno centro settentrionale Latrofa
Porti: Adsp Mtcs, Latrofa illustra linee guida del suo mandato
Porti, Latrofa (AdSP MTCS): "Cantieri, energia, ZLS e personale le priorità del mandato"
Operatori turistici in porto, Latrofa: "Li incontrerò presto" - facebook.com Vai su Facebook
Porti, Latrofa (Adsp Mtcs): "Riprendiamo percorso Documento di Programmazione Strategica" - Riprende il percorso del Documento di Programmazione Strategica di Sistema (DPSS), lo strumento che definisce la visione di sviluppo dei porti del network del Lazio. Riporta adnkronos.com
AdSP Tirreno Centro Settentrionale: Latrofa, riprende percorso documento di programmazione strategica - (FERPRESS) – Roma, 8 OTT – Riprende il percorso del Documento di Programmazione Strategica di Sistema (DPSS), lo strumento che definisce la visione di sviluppo dei porti del network del Lazio. Secondo ferpress.it