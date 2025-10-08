Porti del Lazio Latrofa rilancia il DPSS e detta i tempi

Dopo mesi di attesa, il Documento di Programmazione Strategica di Sistema torna al centro dell’agenda. Il Commissario straordinario Raffaele Latrofa rilancia il percorso, chiamando Regione Lazio e i Comuni di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta a un tavolo operativo per chiudere l’iter e restituire visione e continuità allo sviluppo dei tre scali. Un orizzonte condiviso per . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

Latrofa: «Riprendiamo il percorso del DPSS, fermo da oltre un anno e mezzo, per dare un futuro certo ai porti del Lazio»

