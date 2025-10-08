Porti del Lazio Latrofa accelera sul DPSS | obiettivo approvazione entro il 2026

Civitavecchia, 8 ottobre 2025 – Riprende il percorso del Documento di Programmazione Strategica di Sistema (DPSS), lo strumento che definisce la visione di sviluppo dei porti del network del Lazio. Il Commissario Straordinario dell’AdSP del Mar Tirreno Centro Settentrionale Raffaele Latrofa ha convocato nei giorni scorsi una riunione sul DPSS con i rappresentanti della Regione Lazio e dei Comuni di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta. Latrofa ha ringraziato i rappresentanti istituzionali per la loro partecipazione, sottolineando come la presenza congiunta sia già un segnale forte di volontà comune. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it