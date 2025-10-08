Porte aperte alla cabina A della stazione di Padova
Società Veneta Ferrovie APS apre al pubblico la ex cabina A di comando scambi della stazione di Padova. Il pubblico potrà interagire con l'apparato a leve all'interno, rimesso in funzione a scopo didattico. Dalla terrazza è possibile inoltre ammirare da vicino il passaggio di treni merci. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Arabba, cabina della funivia finisce contro la stazione di valle: aperta un'inchiesta - Incidente nel tardo pomeriggio di mercoledì 6 marzo alla stazione di Porta Vescovo del servizio Funivie Arabba, a Arabba di Livinallongo del Col di Lana, in provincia di Belluno. Da rainews.it