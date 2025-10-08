Porsche Carrera Cup 2025 | penultimo atto a Misano

La stagione 2025 della Porsche Carrera Cup Italia giunge al suo quinto appuntamento. In terra romagnola, sul circuito Marco Simoncelli di Misano Adriatico, dal 10 al 12 ottobre, torneranno in pista le veloci coupé tedesche. Ebimotors sarà al via con due auto, con l’intento di dimenticare lo sfortunato fine settimana di Imola. Con la vettura numero 3, Alberto Cerqui (Centro Porsche Piacenza – Ebimotors) punterà a raccogliere punti importanti con la speranza di rientrare nella top five assoluta. Il bresciano, ora ottavo in classifica PRO, punterà a bissare il primo week end stagionale, svoltosi sempre a Misano, dove era giunto quinto e quarto nelle due gare innaugurali. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Porsche Carrera Cup 2025: penultimo atto a Misano

