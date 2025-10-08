Pornorama | la lucida follia narrativa di Claudia Grande

L’ultima fatica letteraria di Claudia Grande, intitolata Pornorama (Il Saggiatore), non è un semplice true crime, ma un’ambiziosa e lucidissima miscela di noir metropolitano e teatro del grottesco che scatta una cruda fotografia a luci rosse della società contemporanea. L’autrice, già apprezzata per Bim Bum Bam Ketamina (2023), conferma la sua maestria nel plasmare un linguaggio versatile e liquido, perfetto per svelare l’ossessione del nostro tempo: la mercificazione del dolore e della morte. Il romanzo si dipana in un intreccio labirintico tra Milano, Roma e Torino, focalizzandosi su una inquietante serie di decessi nel mondo del porno e degli influencer, frettolosamente archiviati come suicidi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

