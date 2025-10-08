Popolari per il Veneto sarà Fabio Bui il candidato presidente alle prossime Regionali
Fabio Bui, già sindaco di Loreggia ed ex presidente della Provincia di Padova, sarà il candidato presidente della lista Popolari per il Veneto, che si presenterà in autonomia alle prossime elezioni regionali.La lista si apre anche a persone provenienti da realtà e movimenti autonomisti, un’area. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
