Ponticelli al via lo sportello Info-infanzia per orientare le famiglie

Nasce a Ponticelli lo sportello Info-infanzia con lo scopo di orientare le famiglie con bambini, genitori e nonni tra servizi e opportunità del territorio. Al via da oggi nel quartiere Ponticelli di Napoli il nuovo spazio informativo gratuito per sostenere famiglie con bambini fino a sei anni. Lo sportello Info-infanzia è nato con lo scopo . 🔗 Leggi su 2anews.it

