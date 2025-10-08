Ponte sullo Stretto Lega | Cgil prova a intimidire la Commissione Ue
“Che la Cgil provi a intimidire la Commissione, che ha inserito il Ponte nel corridoio europeo Scandinavo-Mediterraneo, e che dica di no a decine di migliaia di posti di lavoro per operai, tecnici e ingegneri, è una follia”. Lo afferma la Lega dopo l'iniziativa della Cgil che ha scritto al. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
In questa notizia si parla di: ponte - stretto
La vecchia Lega contro il ponte sullo Stretto di Messina: “Prima di tutto la Statale 36”
Ponte sullo Stretto, firmato al Mit l'accordo di programma
Ponte sullo Stretto, firmato al Mit l'accordo di programma
Altro che ponte sullo stretto: nel 2025 a Siracusa in Sicilia crolla il soffitto di una scuola. Penso che non serva aggiungere altro rispetto a quali siano le vere priorità per la nostra terra, altro che ponte. Avvisate Salvini e tutta la destra. - facebook.com Vai su Facebook
#Ponte Stretto, #Morelli: nei prossimi giorni risposte a Corte Conti - X Vai su X
Ponte sullo Stretto, la Cgil chiede un passo indietro ma la Lega non ci sta - Il sindacato chiede il ritiro del progetto dopo i rilievi della Corte dei Conti, ma il partito di Salvini in una nota bolla l'ipotesi come una follia ... Da rainews.it
Cgil: “Il governo ritiri il progetto del Ponte sullo Stretto, rischio sprechi e infrazioni Ue” - La Cgil torna a chiedere al governo di fermare il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina dopo i rilievi sollevati dalla Corte dei Conti sugli iter di ... Segnala sicilianews24.it