Ponte sullo Stretto Lega | Cgil prova a intimidire la Commissione Ue

Reggiotoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Che la Cgil provi a intimidire la Commissione, che ha inserito il Ponte nel corridoio europeo Scandinavo-Mediterraneo, e che dica di no a decine di migliaia di posti di lavoro per operai, tecnici e ingegneri, è una follia”. Lo afferma la Lega dopo l'iniziativa della Cgil che ha scritto al. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

