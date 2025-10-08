Ponte sullo Stretto le Associazioni chiedono all' Ue il ritito delle delibere che sbloccherebbero l' opera

Non si fermano le associazioni ambientaliste Greenpeace, Legambiente, Lipu e Wwf nella loro battaglia contro la realizzazione del Ponte sullo Stretto.È stato presentato infatti, un nuovo reclamo all’Unione Europea denunciando come si vorrebbe realizzare il Ponte sullo Stretto senza procedere. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

In questa notizia si parla di: ponte - stretto

La vecchia Lega contro il ponte sullo Stretto di Messina: “Prima di tutto la Statale 36”

Ponte sullo Stretto, firmato al Mit l'accordo di programma

Ponte sullo Stretto, firmato al Mit l'accordo di programma

Il ponte sullo Stretto potrebbe collegarci ad un futuro più giusto - X Vai su X

Altro che ponte sullo stretto: nel 2025 a Siracusa in Sicilia crolla il soffitto di una scuola. Penso che non serva aggiungere altro rispetto a quali siano le vere priorità per la nostra terra, altro che ponte. Avvisate Salvini e tutta la destra. - facebook.com Vai su Facebook

Ponte sullo Stretto, i finti ambientalisti presentano un altro ricorso: clamorosa azione di Legambiente, Lipu e WWF contro la grande opera più green della storia! - Le associazioni ambientaliste Greenpeace, Legambiente, Lipu e Wwf hanno presentato un nuovo reclamo all’Unione Europea denunciando come “si vorrebbe realizzare il Ponte sullo Stretto di Messina senza ... Secondo strettoweb.com

Ponte sullo Stretto: il nuovo reclamo degli ambientalisti - Per WWF, Lipu, Legambiente e Greenpeace si vorrebbe realizzare il progetto senza procedere all'affidamento dei lavori tramite gara pubblica internazionale ... Lo riporta rainews.it