Ponte sullo Stretto le Associazioni chiedono all' Ue il ritito delle delibere che sbloccherebbero l' opera

Reggiotoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non si fermano le associazioni ambientaliste Greenpeace, Legambiente, Lipu e Wwf nella loro battaglia contro la realizzazione del Ponte sullo Stretto.È stato presentato infatti, un nuovo reclamo all’Unione Europea denunciando come si vorrebbe realizzare il Ponte sullo Stretto senza procedere. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ponte - stretto

La vecchia Lega contro il ponte sullo Stretto di Messina: “Prima di tutto la Statale 36”

Ponte sullo Stretto, firmato al Mit l'accordo di programma

Ponte sullo Stretto, firmato al Mit l'accordo di programma

ponte stretto associazioni chiedonoPonte sullo Stretto, i finti ambientalisti presentano un altro ricorso: clamorosa azione di Legambiente, Lipu e WWF contro la grande opera più green della storia! - Le associazioni ambientaliste Greenpeace, Legambiente, Lipu e Wwf hanno presentato un nuovo reclamo all’Unione Europea denunciando come “si vorrebbe realizzare il Ponte sullo Stretto di Messina senza ... Secondo strettoweb.com

Ponte sullo Stretto: il nuovo reclamo degli ambientalisti - Per WWF, Lipu, Legambiente e Greenpeace si vorrebbe realizzare il progetto senza procedere all'affidamento dei lavori tramite gara pubblica internazionale ... Lo riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Ponte Stretto Associazioni Chiedono