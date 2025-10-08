Ponte sullo Stretto e violazioni norme società Stretto di Messina | Affermazioni del tutto infondate

"Non c’è alcuna violazione o mancata applicazione di norme italiane ed europee per il progetto del ponte sullo Stretto di Messina. Queste affermazioni delle associazioni ambientaliste sono del tutto infondate e sono state smentite più volte".Arriva a poche ore dalla notizia dell'ennesimo ricorso. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

ponte stretto violazioni normeSocietà Stretto di Messina: “Nessuna violazione di norme per il progetto del Ponte, nei prossimi giorni risposte alla Corte dei conti” - "La Corte dei conti non ha espresso alcuna bocciatura o giudizio di inadeguatezza del progetto definitivo, né ha invitato al ritiro della Delibera Cipess del 6 agosto. Segnala msn.com

Ponte sullo Stretto, la società chiarisce: «Nessuna violazione di norme» - La Stretto di Messina ribadisce la regolarità del progetto e annuncia chiarimenti alla Corte dei conti nei prossimi giorni ... Secondo cosenzachannel.it

