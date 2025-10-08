Ponte per gli ambientalisti è necessaria una gara internazionale

Messinatoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le associazioni ambientaliste Greenpeace, Legambiente, Lipu e Wwf hanno presentato un nuovo reclamo all’Unione Europea denunciando come "si vorrebbe realizzare il Ponte sullo Stretto di Messina senza procedere all’affidamento lavori tramite gara pubblica internazionale". In particolare le. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ponte - ambientalisti

Ponte, nuovo reclamo all'Ue degli ambientalisti: "Nessuno dei criteri obbligatori previsti dalla procedura comunitaria è stato rispettato"

Ponte sullo Stretto, i lavori a settembre: critiche degli ambientalisti

Ponte sullo Stretto, gli ambientalisti chiedono all'Ue di aprire una procedura di infrazione

Ponte sullo Stretto, reclamo all'Ue da ambientalisti: "Non rispettati i vincoli" - Nel giorno in cui Matteo Salvini annuncia l'ok definitivo al Ponte sullo Stretto, le associazioni ambientaliste presentano un nuovo reclamo all'Unione Europa. Secondo tg24.sky.it

Ponte sullo Stretto, lo chef Filippo La Mantia: «Opera necessaria, basta viaggi della speranza. Come ticket? Metterei un'arancina» - È l'idea lanciata, col consueto piglio ironico, dal cuoco siciliano Filippo La Mantia, che ha accolto con favore ... Si legge su corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Ponte Ambientalisti 232 Necessaria