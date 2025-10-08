Ponte Ciucci | Ragionevole pensare a inizio lavori entro l' anno
Rispetto al vicepremier Matteo Salvini, negli annunci e nelle previsioni Pietro Ciucci è sempre stato più cauto. Ma questa volta l'amministratore delegato della Stretto di Messina si sbilancia sull'inizio dei lavori per la realizzazione del ponte. Tutto questo in attesa che la Corte dei Conti.
Ponte sullo Stretto di Messina, firmato al Mit l’accordo di programma. Ciucci: "Definisce i ruoli di ciascuno"
Ponte sullo Stretto di Messina, firmato accordo di programma per realizzazione entro 2032, AD Ciucci: “Opera fondamentale per il Paese”
Ciucci, dopo il Cipess al via la fase realizzativa del Ponte
Ponte sullo Stretto, Ciucci: "lavori entro fine anno". I ministri Tajani e Urso: "segnerà il destino dell'Italia" - In merito al Ponte sullo stretto "l'obiettivo è quello di avviare le prime attività entro fine anno.
Arriva lettera Ue su Ponte. Ciucci, normale dialettica - "La nota della Commissione Europea inviata al ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, volta a richiedere alcuni approfondimenti sull'impatto ambientale del ponte ...