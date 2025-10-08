È ritornato il semaforo sul ponte Salvo D’Acquisto, lungo la ex ss234. Da lunedì infatti sono partiti alcuni lavori di manutenzione per la sistemazione del manto superficiale in cemento del nuovo passaggio pedonale di servizio, dove in alcuni punti erano comparse crepe e danneggiamenti dovuti alle intemperie. I lavori questa volta interessano solo la banchina sulla sponda destra, interventi affidati alla ditta De Carli Andrea Srl di Capralba, che già si è occupata del corposo intervento che si è concluso nel febbraio scorso durato oltre un anno. Stando al piano di intervento questi lavori dovrebbero concludersi entro la settimana e di notte il semaforo non è attivo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ponte ancora sotto i ferri. Mezzi a senso unico alternato