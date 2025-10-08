polizia locale del frignano infuria la polemica

Si accende il dibattito sul futuro del Corpo unico polizia municipale del Frignano dopo l’annuncio dell’uscita dal 1° gennaio 2026 dei comuni di Montecreto e Fiumalbo, che seguono alle uscite due anni fa di Serramazzoni e Riolunato. In questi tre mesi si contrappongono le posizioni di chi chiede l’uscita anche di Pavullo (con possibile scioglimento del Corpo) e di chi vuol ricucire gli strappi per tornare ai 10 comuni aderenti. Ieri una nota congiunta da tre presidenti gruppi consiliari di centro-sinistra del comune di Pavullo: Susan Baraccani (gruppo La Torre), Rita Gamberini (gruppo Pavullo Coraggiosa - Idee in Comune – Movimento Cinque Stelle) e Giuseppe Servadei (gruppo Consiliare Pavullo al Centro): "Chiediamo ai sindaci di superare le logiche campanilistiche in una visione lungimirante per tutto il territorio, e al sindaco Venturelli di promuovere una strategia di Distretto". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

