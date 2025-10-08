Polizia di Stato è Diego Francesco Plutino il nuovo dirigente del commissariato di Palmi

Reggiotoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cambio al vertice del Commissariato di pubblica sicurezza di Palmi, dove il commissario capo della polizia di Stato dr. Diego Francesco Plutino, sostituisce il vice Questore dott.ssa Concetta Gangemi, trasferita al Commissariato di Lamezia Terme.Laureato in giurisprudenza presso l’Università. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: polizia - stato

La Polizia di Stato al fianco degli anziani contro le truffe: Myrta Merlino testimonial d’eccezione

Porta Capuana: sorpreso a cedere droga. La Polizia di Stato trae in arresto un 50enne

Via Amerigo Vespucci: tenta di estorcere denaro ad un’automobilista. Tratto in arresto dalla Polizia di Stato

I numeri della Polizia di Stato nel 2024 - Per le celebrazioni del 173° Anniversario dalla Polizia di Stato, la rivista ufficiale PoliziaModerna, ha elaborato il compendio dati che racconta un anno di attività che la Polizia di Stato, ... Secondo poliziadistato.it

Cerca Video su questo argomento: Polizia Stato 232 Diego