Politica e social tra i governatori Zaia primo per sentiment e Occhiuto per le interazioni

(Adnkronos) – Luca Zaia, attuale governatore del Veneto, si conferma al top del gradimento dei cittadini tra i presidenti di regione anche sui social, raccogliendo un sentiment positivo pari al 65,7%. Il Doge leghista, che a fine novembre lascerà Palazzo Balbi, è seguito a pochi punti di distanza dai governatori del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: politica - social

Il depuratore e le proteste da Capo Alì a Sant'Alessio, l'allarme "rientra" con la politica ai tempi dei social

Il depuratore e le proteste da Capo Alì a Sant'Alessio, l'allarme "rientra" con la politica ai tempi dei social

Il sindaco viene insulto sui social, risponde pubblicamente: "Non c'è spazio all’odio in politica"

Minformo Tv. . EDIZIONE POMERIDIANA del TG Minformo Social AI del 7 Ottobre 2025 1 POLITICA – Regionali, Roberto Fico: “Il programma entro pochi giorni” 2 CRONACA – Truffa l’INPS per 20 anni: scoperto falso cieco nel Napoletano 3 CRONA - facebook.com Vai su Facebook

Quella del “io non ho mai fatto politica sui miei profili social quindi perché dovrei farlo ora” oppure “è una storia molto delicata e complicata che va avanti da millenni” sono tutte stronzate e scuse. Chissene frega se i vostri fan vogliono solo la musica, se sono f - X Vai su X

Politica e social, tra i governatori Zaia primo per sentiment e Occhiuto per le interazioni - Proprio Occhiuto, protagonista dell’ultima campagna elettorale, si rivela il primo tra i presidenti di Regione, se si guarda alle interazioni social, cioè nella capacità di generare dibattito sui ... Segnala sassarinotizie.com

Governatori, Zaia resta in testa (in crescita). E il 60% di chi vota Csx ha fiducia in lui. "Veneto sempre modello per l'Italia" - La maggioranza ampia e netta degli italiani, pari al 57,9%, è favorevole al terzo mandato per i presidenti di regione, come chiesto a gran voce in particolare dalla Lega. Segnala affaritaliani.it