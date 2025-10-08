Politica e social tra i governatori Zaia primo per sentiment e Occhiuto per le interazioni

(Adnkronos) – Luca Zaia, attuale governatore del Veneto, si conferma al top del gradimento dei cittadini tra i presidenti di regione anche sui social, raccogliendo un sentiment positivo pari al 65,7%. Il Doge leghista, che a fine novembre lascerà Palazzo Balbi, è seguito a pochi punti di distanza dai governatori del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Proprio Occhiuto, protagonista dell'ultima campagna elettorale, si rivela il primo tra i presidenti di Regione, se si guarda alle interazioni social, cioè nella capacità di generare dibattito sui ...

La maggioranza ampia e netta degli italiani, pari al 57,9%, è favorevole al terzo mandato per i presidenti di regione, come chiesto a gran voce in particolare dalla Lega.

