L’esterno italiano ha iniziato alla grande la nuova stagione calcistica 20252026, statistica sorprendente: i dati incoronano il 21 azzurro. La squadra campione d’Italia, ha dato una risposta importante dopo l’amara sconfitta di San Siro contro il Milan. Gli azzurri, hanno trovato la prima vittoria in Champions League, contro lo Sporting Lisbona, e hanno battuto per 2-1 l’ostico Genoa di Patrick Vieira. In questo mini inizio di stagione, tra i protagonisti troviamo sicuramente Matteo Politano. L’esterno italiano, già nella passata stagione aveva dimostrato di essere fondamentale nello scacchiere tattico di Antonio Conte. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Politano, numeri straordinari: il dato è sorprendente