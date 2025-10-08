Polipi intestinali | che cosa sono in che modo si manifestano come prevenirli
Il recente intervento chirurgico al colon subito dal Ministro della Difesa Guido Crosetto ha portato al centro dell’attenzione un tema importante ma spesso trascurato: la prevenzione dei polipi intestinali. Ecco tutto quello che c'è da sapere. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
In questa notizia si parla di: polipi - intestinali
Polipi intestinali: che cosa sono, in che modo si manifestano, come prevenirli - Il recente intervento chirurgico al colon subito dal Ministro della Difesa Guido Crosetto ha portato al centro dell’attenzione un tema importante ma spesso trascurato: la prevenzione dei polipi intest ... Lo riporta vanityfair.it
Polipi intestinali: quando devo preoccuparmi? - Comprendi i rischi e le caratteristiche di queste escrescenze intestinali. Riporta ok-salute.it