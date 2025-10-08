Definiti tecnicamente " neoplasie ", ma comunemente chiamati polipi al colon, Si tratta di escrescenze anomale che si formano sulla mucosa interna dell’intestino crasso. Nella maggior parte dei casi sono benigni, ma alcuni tipi, se trascurati, possono nel tempo evolvere in forme tumorali, motivo per cui è importante identificarli e, quando indicato, rimuoverli precocemente. Le tipologie. Tra i principali tipi di polipi si trovano: Polipi iperplastici: generalmente piccoli e innocui, con basso rischio di trasformazione in tumore.. Adenomi (o polipi adenomatosi): hanno un potenziale evolutivo maligno, per cui vengono sempre rimossi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Polipi al colon, di cosa si tratta