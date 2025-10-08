Polestar 4 | perché conviene la promozione
Fino al 31 dicembre 2025, il Suv-Coupé elettrico della casa svedese è offerto con uno sconto di 7.000 euro. Ecco tutti i dettagli da conoscere sulla promozione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: polestar - perch
Polestar 4 dual motor, 96% e carica a 33kW su supercharger Tesla. - facebook.com Vai su Facebook
Polestar 4: perché conviene la promozione - Coupé elettrico della casa svedese è offerto con uno sconto di 7. Lo riporta gazzetta.it
Polestar 4: perché conviene guidarla in leasing - Polestar è presente nel segmento di mercato dei Suv coupé elettrici premium con il modello Polestar 4. gazzetta.it scrive