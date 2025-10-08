Pogacar sfida Coppi e la storia | se vince il Lombardia supererà il record del Campionissimo

Tadej Pogacar è pronto a togliere la corona a Fausto Coppi al Giro di Lombardia in programma domenica 12 ottobre. Lo sloveno è reduce da 4 edizioni consecutive vinte, proprio come il Campionissimo, ma se dovesse trionfare anche in questa sarebbe l'unico nella storia del ciclismo a riuscirci per 5 volte di seguito. 🔗 Leggi su Fanpage.it

La carica di Pogacar: "Questo Mondiale è storico, lo sento dentro di me. Sono pronto" - Ai Mondiali in Ruanda, il campione in carica cerca la rivincita dopo la prova a cronometro vinta da Evenepoel (che lo ha superato): "Sulla bici da crono non ho trovato le sensazioni giuste, ma passand ... Come scrive gazzetta.it