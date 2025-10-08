Pochi videogiocatori acquistano i videogiochi regolarmente rivela un report

Il mercato dei videogiochi è sempre più vasto, ma i numeri raccontano una realtà sorprendente: pochissimi giocatori acquistano regolarmente nuovi titoli. Secondo i dati raccolti da Circana nel report Future of Video Games relativo al terzo trimestre del 2025, solo il 4% dei videogiocatori statunitensi compra più di un gioco al mese, mentre oltre il 60% ne acquista meno di due all’anno. Addirittura un terzo degli utenti non compra alcun gioco nel corso dei dodici mesi. Le cause di questa tendenza sono molteplici. Da un lato c’è la crisi economica e la crescita dei prezzi dei videogiochi e delle edizioni da collezione; dall’altro, l’ascesa dei “giochi eterni”, quei titoli come Fortnite, Roblox e Genshin Impact che riescono a trattenere i giocatori per anni, riducendo il bisogno di acquistare altro. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Pochi videogiocatori acquistano i videogiochi regolarmente, rivela un report

