Plusvalenze Osimhen il Calcio Napoli replica | Nessun disegno illecito solo dinamiche di mercato

2anews.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Calcio Napoli esprime “stupore” per la diffusione di atti riservati finiti sulla stampa e sottolinea che le frasi intercettate, relative a trattative per la compravendita di calciatori, sono state “estrapolate dal contesto” e prive di rilevanza penale. Prossima udienza davanti al Gup fissata per il 6 novembre. “Non emerge alcun disegno illecito, ma la . 🔗 Leggi su 2anews.it

