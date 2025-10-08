Plusvalenze Osimhen il Calcio Napoli replica | Nessun disegno illecito solo dinamiche di mercato
Il Calcio Napoli esprime “stupore” per la diffusione di atti riservati finiti sulla stampa e sottolinea che le frasi intercettate, relative a trattative per la compravendita di calciatori, sono state “estrapolate dal contesto” e prive di rilevanza penale. Prossima udienza davanti al Gup fissata per il 6 novembre. “Non emerge alcun disegno illecito, ma la . 🔗 Leggi su 2anews.it
In questa notizia si parla di: plusvalenze - osimhen
Caso plusvalenze, bomba su Napoli e Juventus: la verità su Osimhen
Napoli, De Laurentiis in udienza a Roma per le presunte plusvalenze fittizie su Osimhen e Manolas
Caso plusvalenze Osimhen e Manolas: arriva l’annuncio del legale di De Laurentiis
Plusvalenze, le carte della Guardia di Finanza sul caso #Osimhen. L’accusa al #Napoli: valore di facciata per gonfiare le cifre ma va là... e mica lo aveva capito nessuno? ma quanto sono ridicoli i pirati? - X Vai su X
A De Laurentiis viene contestato il reato di falso in bilancio legato alla compravendita del difensore Manolas dalla Roma e alle presunte plusvalenze fittizie nell’operazione Osimhen. - facebook.com Vai su Facebook
Plusvalenze Osimhen, il Calcio Napoli replica: “Nessun disegno illecito, solo dinamiche di mercato” - Plusvalenze Osimhen, il Calcio Napoli replica: “Nessun disegno illecito, solo dinamiche di mercato”. Lo riporta 2anews.it
Napoli, plusvalenza Osimhen: “Non lasciamo tracce”, la chat di Giuntoli che scatena il web - Nuove intercettazioni sulle modalità di acquisto del bomber nigeriano Osimhen riaprono la vicenda, la giustizia sportiva nel 2022 ha già assolto il Napoli, ma la Procura potrebbe valutare se siano eme ... Da sport.virgilio.it