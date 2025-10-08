Plusvalenze Napoli | perché non è come il caso della Juve E non ci sarà un nuovo processo sportivo
Rispetto all'indagine Prisma che vide coinvolti i bianconeri, non ci sono intercettazioni o carte di evidente natura confessoria con i valori dei giocatori modificati. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: plusvalenze - napoli
Caso plusvalenze, bomba su Napoli e Juventus: la verità su Osimhen
Plusvalenze, non è ancora finita: nuova bufera Napoli-Juventus
Napoli, De Laurentiis in udienza a Roma per le presunte plusvalenze fittizie su Osimhen e Manolas
Forse mi sono perso qualche passaggio perché non ho seguito bene la vicenda "plusvalenze #Napoli", ma perché lo stesso presidente del #Lille si presta e addirittura propone una farsa del genere? Capisco l'esigenza di gonfiare anche il proprio bilancio, ma - X Vai su X
Caso #Plusvalenze, parla il legale del #Napoli: "Abbiamo chiesto un rinvio, l'istanza è stata accolta" - facebook.com Vai su Facebook
Caso plusvalenze: 'Per il Napoli piena assoluzione' - Il legale del Napoli, Mattia Grassani, parla al Corriere del Mezzogiorno in vista della sentenza sul caso plusvalenze: "Ci aspettiamo un verdetto di piena assoluzione. Segnala calciomercato.com
Caso plusvalenze, bomba su Napoli e Juventus: la verità su Osimhen - Le temperature in questa calda estate di calciomercato restano altissime, e la tensione sale man mano che ci sia avvicina all’inizio effettivo della prossima stagione sportiva. Da calciomercato.it