Plusvalenze Napoli | perché non è come il caso della Juve E non ci sarà un nuovo processo sportivo

Rispetto all'indagine Prisma che vide coinvolti i bianconeri, non ci sono intercettazioni o carte di evidente natura confessoria con i valori dei giocatori modificati. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Caso plusvalenze: 'Per il Napoli piena assoluzione' - Il legale del Napoli, Mattia Grassani, parla al Corriere del Mezzogiorno in vista della sentenza sul caso plusvalenze: "Ci aspettiamo un verdetto di piena assoluzione. Segnala calciomercato.com

Caso plusvalenze, bomba su Napoli e Juventus: la verità su Osimhen - Le temperature in questa calda estate di calciomercato restano altissime, e la tensione sale man mano che ci sia avvicina all’inizio effettivo della prossima stagione sportiva. Da calciomercato.it

