Plusvalenze Napoli intercettazioni choc sull’acquisto di Osimhen | Non scrivere nulla Speriamo rifiutino

Inter News 24 Plusvalenze Napoli, La Repubblica pubblica chat e mail che gettano nuova luce sul procedimento per falso in bilancio. Il quadro. Manca meno di un mese all’ udienza preliminare fissata per il 6 novembre a Roma, che vede indagato il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, per presunto falso in bilancio relativo a due operazioni di mercato: la cessione di Manolas alla Roma e le presunte plusvalenze fittizie sull’acquisto di Victor Osimhen dal Lille. Gli inquirenti stanno valutando i bilanci del club relativi agli anni 2019, 2020 e 2021. Come rivela oggi Repubblica, emergono nuove intercettazioni e chat private tra dirigenti dell’epoca che descrivono un clima di forte preoccupazione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Plusvalenze Napoli, intercettazioni choc sull’acquisto di Osimhen: «Non scrivere nulla», «Speriamo rifiutino»

