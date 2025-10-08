Plusvalenze Napoli intercettazioni choc sull’acquisto di Osimhen | Non scrivere nulla Speriamo rifiutino

Inter News 24 Plusvalenze Napoli, La Repubblica pubblica chat e mail che gettano nuova luce sul procedimento per falso in bilancio. Il quadro. Manca meno di un mese all’ udienza preliminare fissata per il 6 novembre a Roma, che vede indagato il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, per presunto falso in bilancio relativo a due operazioni di mercato: la cessione di Manolas alla Roma e le presunte plusvalenze fittizie sullacquisto di Victor Osimhen dal Lille. Gli inquirenti stanno valutando i bilanci del club relativi agli anni 2019, 2020 e 2021. Come rivela oggi Repubblica, emergono nuove intercettazioni e chat private tra dirigenti dell’epoca che descrivono un clima di forte preoccupazione. 🔗 Leggi su Internews24.com

