Plusvalenze Napoli il processo a carico di De Laurentiis non avrà ripercussioni in ambito sportivo Gazzetta

Nelle ultime ore è tornato in auge il noto caso plusvalenze relativo all’acquisto da parte del Napoli di Victor Osimhen dal Lilla. In molti si chiedono cosa succederà se De Laurentiis dovesse davvero andare a processo e venire così condannato, al pari del Napoli. Ci saranno ripercussioni anche dal lato sportivo? Gazzetta.it prova a fare chiarezza sulla vicenda. Plusvalenze Napoli, non ci saranno risvolti sul lato sportivo: i dettagli. “Le carte che stanno emergendo nel processo della Procura di Roma a carico di Aurelio De Laurentiis non avranno effetti sulla giustizia sportiva. Il presidente del Napoli, ricordiamo, è stato rinviato a giudizio per falso in bilancio, in particolare per gli acquisti di Manolas e Osimhen, la cui contabilizzazione – secondo l’accusa – potrebbe essere servita a gonfiare le plusvalenze del Napoli tra il 2019 e il 2021. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

