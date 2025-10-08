Plusvalenze Napoli il processo a carico di De Laurentiis non avrà ripercussioni in ambito sportivo Gazzetta
Nelle ultime ore è tornato in auge il noto caso plusvalenze relativo all’acquisto da parte del Napoli di Victor Osimhen dal Lilla. In molti si chiedono cosa succederà se De Laurentiis dovesse davvero andare a processo e venire così condannato, al pari del Napoli. Ci saranno ripercussioni anche dal lato sportivo? Gazzetta.it prova a fare chiarezza sulla vicenda. Plusvalenze Napoli, non ci saranno risvolti sul lato sportivo: i dettagli. “Le carte che stanno emergendo nel processo della Procura di Roma a carico di Aurelio De Laurentiis non avranno effetti sulla giustizia sportiva. Il presidente del Napoli, ricordiamo, è stato rinviato a giudizio per falso in bilancio, in particolare per gli acquisti di Manolas e Osimhen, la cui contabilizzazione – secondo l’accusa – potrebbe essere servita a gonfiare le plusvalenze del Napoli tra il 2019 e il 2021. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: plusvalenze - napoli
Caso plusvalenze, bomba su Napoli e Juventus: la verità su Osimhen
Plusvalenze, non è ancora finita: nuova bufera Napoli-Juventus
Napoli, De Laurentiis in udienza a Roma per le presunte plusvalenze fittizie su Osimhen e Manolas
Forse mi sono perso qualche passaggio perché non ho seguito bene la vicenda "plusvalenze #Napoli", ma perché lo stesso presidente del #Lille si presta e addirittura propone una farsa del genere? Capisco l'esigenza di gonfiare anche il proprio bilancio, ma - X Vai su X
Caso #Plusvalenze, parla il legale del #Napoli: "Abbiamo chiesto un rinvio, l'istanza è stata accolta" - facebook.com Vai su Facebook
Caso Plusvalenze: ecco i rischi per il Napoli e per De Laurentiis - Le intercettazioni pubblicate nella mattina di oggi da "La Repubblica" relativamente al caso Osimhen riguardante il Napoli torna a far discutere su quelle che potrebbero essere ... Secondo tuttojuve.com
Napoli, plusvalenza Osimhen: “Non lasciamo tracce”, la chat di Giuntoli che scatena il web - Nuove intercettazioni sulle modalità di acquisto del bomber nigeriano Osimhen riaprono la vicenda, la giustizia sportiva nel 2022 ha già assolto il Napoli, ma la Procura potrebbe valutare se siano eme ... Si legge su sport.virgilio.it