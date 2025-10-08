plusvalenze napoli il collegio difensivo risponde alle pubblicazioni de la repubblica i dettagli

Inter News 24 Plusvalenze Napoli, gli avvocati Fulgeri, Scalise e Contrada replicano all’articolo de La Repubblica sulle presunte irregolarità. Il collegio difensivo del Napoli, composto dagli avvocati Gino Fabio Fulgeri, Gaetano Scalise e Lorenzo Contrada, ha rilasciato una nota in merito all’articolo pubblicato da La Repubblica sulle frasi intercettate dalla Guardia di Finanza relative all’acquisto di Victor Osimhen dal Lille. Secondo i legali, «non emerge un disegno illecito, bensì la normale dinamica di una trattativa legata alla compravendita di calciatori, fisiologica nel settore e priva di profili penalmente rilevanti». 🔗 Leggi su Internews24.com

