Plusvalenze Napoli il collegio difensivo risponde alle pubblicazioni de La Repubblica I dettagli
Inter News 24 Plusvalenze Napoli, gli avvocati Fulgeri, Scalise e Contrada replicano all’articolo de La Repubblica sulle presunte irregolarità. Il collegio difensivo del Napoli, composto dagli avvocati Gino Fabio Fulgeri, Gaetano Scalise e Lorenzo Contrada, ha rilasciato una nota in merito all’articolo pubblicato da La Repubblica sulle frasi intercettate dalla Guardia di Finanza relative all’acquisto di Victor Osimhen dal Lille. Secondo i legali, «non emerge un disegno illecito, bensì la normale dinamica di una trattativa legata alla compravendita di calciatori, fisiologica nel settore e priva di profili penalmente rilevanti». 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: plusvalenze - napoli
Caso plusvalenze, bomba su Napoli e Juventus: la verità su Osimhen
Plusvalenze, non è ancora finita: nuova bufera Napoli-Juventus
Napoli, De Laurentiis in udienza a Roma per le presunte plusvalenze fittizie su Osimhen e Manolas
Forse mi sono perso qualche passaggio perché non ho seguito bene la vicenda "plusvalenze #Napoli", ma perché lo stesso presidente del #Lille si presta e addirittura propone una farsa del genere? Capisco l'esigenza di gonfiare anche il proprio bilancio, ma - X Vai su X
Caso #Plusvalenze, parla il legale del #Napoli: "Abbiamo chiesto un rinvio, l'istanza è stata accolta" - facebook.com Vai su Facebook
Plusvalenze Napoli, cosa rischia il club e qual è la posizione di De Laurentiis - La Procura indaga sul falso in bilancio, ma la Figc non riaprirà il caso sportivo Le nuove ricostruzioni pubblicate da la Repubblica sulle presunte plusvalenze fittizie del Napoli non cambiano lo scen ... Segnala gonfialarete.com
Legali Napoli, 'stupiti da pubblicazione intercettazioni' - "Non emerge un disegno illecito, bensì la normale dinamica di una trattativa legata alla compravendita di calciatori, fisiologica nel settore e priva di profili penalmente rilevanti". Secondo ansa.it