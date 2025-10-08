Plusvalenze Napoli ecco le intercettazioni choc | Non scrivere nulla; Speriamo rifiutino o dovremo darci alle rapine

. Repubblica diffonde tutto Manca meno di un mese all’udienza preliminare, fissata per il prossimo 6 novembre a Roma, che vede indagato il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. La data, già frutto di uno slittamento ottenuto dai legali del patron azzurro, sarà . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Plusvalenze Napoli, ecco le intercettazioni choc: «Non scrivere nulla»; «Speriamo rifiutino o dovremo darci alle rapine»

In questa notizia si parla di: plusvalenze - napoli

Caso plusvalenze, bomba su Napoli e Juventus: la verità su Osimhen

Plusvalenze, non è ancora finita: nuova bufera Napoli-Juventus

Napoli, De Laurentiis in udienza a Roma per le presunte plusvalenze fittizie su Osimhen e Manolas

Plusvalenze, le carte della Guardia di Finanza sul caso #Osimhen. L’accusa al #Napoli: valore di facciata per gonfiare le cifre - X Vai su X

Caso #Plusvalenze, parla il legale del #Napoli: "Abbiamo chiesto un rinvio, l'istanza è stata accolta" - facebook.com Vai su Facebook

Repubblica e le intercettazioni sul caso Osimhen: "Non scrivere nulla, non si lasciano tracce" - L’edizione odierna di Repubblica ha rivelato alcune intercettazioni tra Cristiano Giuntoli e ... Secondo tuttonapoli.net

Plusvalenze Napoli | Caso Osimhen, spuntano le intercettazioni: “Non comunichiamo il prezzo” - Plusvalenze Napoli Osimhen – Come confermato dall’odierna edizione de “ La Repubblica ” sono emerse alcune intercettazioni sul caso plusvalenze del Napoli con focus su Osimhen. Lo riporta fantamaster.it