Plusvalenze Napoli arriva una clamorosa novità | cosa rischia il club e il presidente De Laurentiis
Sono ore molto importanti in casa Napoli. Infatti, sarebbero emersi nuovi dettagli importanti sul cosiddetto “caso plusvalenze”. Da diversi mesi, tiene banco in casa Napoli una questione molto importante: il cosiddetto caso plusvalenze. Da tempo, sono in corso le indagini da parte della Procura che però già da tempo ha archiviato il tutto. Ciò nonostante, però, continuano ad emergere dettagli molto importanti legati alla società azzurra e ai suoi dirigenti. Di seguito l’ennesima novità emersa nelle ultimissime ore. Intercettazioni tra Giuntoli e Pompilio: cosa rischia il Napoli. Sembrava tutto concluso, ma il caso plusvalenze legato al Napoli continua a tenere banco. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Presunte plusvalenze fittizie, rinviata l’udienza preliminare per De Laurentiis - È stata rinviata al 6 novembre l’udienza preliminare davanti al gup di Roma per Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, indagato per falso in bilancio. Si legge su napolitoday.it
Napoli, falso in bilancio e plusvalenze fittizie: udienza preliminare per De Laurentiis il 2 ottobre per gli acquisti di Osimhen e Manolas - Si terrà il prossimo 2 ottobre l’udienza preliminare davanti al gup di Roma per il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, indagato nell’inchiesta in cui si procede per l’accusa di falso in ... Si legge su ilmattino.it