Pluralismo e Libertà | Dal bilancio 2024 di Stampa Romana segnali positivi
ROMA – "Il nostro voto favorevole al bilancio 2024 di Stampa Romana, chiuso con un sostanziale pareggio, è uno stimolo a proseguire lungo il percorso di risanamento avviato in questi anni in cui siamo parte attiva della maggioranza che governa il sindacato regionale". Così in una nota il coordinamento nazionale di Pluralismo e Libertà, presente in Stampa Romana, Fnsi, Inpgi e Casagit, sull'approvazione del bilancio dell'Associazione Stampa Romana, avvenuto nei giorni scorsi. "Sui conti dell'Associazione pesano negativamente dinamiche strutturali quali la riduzione dei contributi Inpgi e Casagit", proseguono gli esponenti di Pluralismo e Libertà, "Allo stesso modo va rilevata l'ulteriore contrazione del patrimonio netto.
