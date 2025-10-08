Plenaria di Strasburgo | Von der Leyen denuncia la guerra ibrida russa e invoca unità europea
Plenaria di Strasburgo al centro della denuncia di Von der Leyen: l’Europa sotto attacco da una guerra ibrida russa, servono unità e deterrenza.. Durante la Plenaria di Strasburgo, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha lanciato un appello deciso e inequivocabile: l’Europa è sotto attacco da una guerra ibrida orchestrata da Mosca, e la risposta deve essere ferma, coordinata e lungimirante. Il suo intervento, pronunciato in un momento di crescente tensione geopolitica, ha tracciato una linea netta tra episodi isolati e una strategia ostile sistematica. Violazioni dello spazio aereo e minacce crescenti. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
Von der Leyen: muro droni contro Mosca - "Affrontare la guerra ibrida russa non riguarda solo la difesa tradizionale, ma software per droni e pezzi di ricambio per oleodotti, un team di risposta informatica rapida, campagne d'informazione pu ... Scrive rainews.it
Von der Leyen: l’Ue “deve rispondere” a guerra ibrida della Russia - (askanews) – La presidente dell’Ue, Ursula von der Leyen, afferma che l’Europa deve rafforzare le sue difese per scoraggiare la guerra ibrida russa, dopo una serie di incu ... Lo riporta askanews.it