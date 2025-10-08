Planet Farms inaugura uno dei più avanzati impianti di vertical farming al mondo

Una visione ambiziosa diventa realtà: Planet Farms, azienda leader nel settore del vertical farming, ha inaugurato a Cirimido, in provincia di Como il suo nuovo stabilimento produttivo, tra i più avanzati al mondo per tecnologia e sostenibilità. Il progetto rappresenta una tappa cruciale nello. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: planet - farms

Planet Farms inaugura un nuovo impianto tech in Italia: "Ne costruiremo altri sei in Europa"

Agricoltura del futuro nel Comasco: inaugurata la nuova Planet Farms: 11.500 mq di tecnologia, 20.000 mq di coltivazioni, -90% di consumo d’acqua e zero pesticidi - facebook.com Vai su Facebook

Planet Farms inaugura un nuovo impianto tech in Italia: "Ne costruiremo altri sei in Europa" - Non vengono utilizzati pesticidi, e il sistema è alimentato da fonti rinnovabili. Lo riporta today.it

Planet Farms raddoppia, nuovo stabilimento a Como - Dopo lo stabilimento di Cavenago, dove si producono insalate e sughi in vertical farming, la società costruirà un secondo impianto di produzione a Cirimido, in provincia di ... Segnala ilsole24ore.com