Più minori vittime di reati boom di pornografia | smartphone e web le armi dei predatori

Sono stati 1.258 i reati a danno di minori commessi nel 2024 in Lombardia, in aumento del 4% rispetto all’anno precedente. Un andamento perfettamente in linea con la crescita nazionale, che, con 7.204 reati a danno di minori, segna un aumento annuale esattamente del 4%. In linea con la tendenza nazionale è anche l’aumento dei reati connessi con il digitale: la pornografia minorile registra un incremento del 141% (da 22 a 53 casi), mentre la detenzione di materiale pornografico cresce del 73% (da 11 a 19 casi). Inoltre, anche in Lombardia, come a livello nazionale, le vittime sono in prevalenza di genere femminile, pari al 58% del totale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
