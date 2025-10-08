Più Green-Go Bus Erbacci raddoppia il fotovoltaico

Proseguono gli investimenti in ambito green da parte del Gruppo Erbacci. L’azienda faentina, che da tempo insieme al Comune ha realizzato il primo servizio di trasporto urbano in Europa interamente elettrico e in totale autoconsumo, il Green-Go Bus, ha annunciato ieri il raddoppio dei propri impianti fotovoltaici. L’investimento intende consolidare l’autonomia energetica del Gruppo e accompagnare l’imminente aumento della flotta Green-Go Bus. Già da anni il Gruppo Erbacci è "energeticamente autosufficiente: tutta l’energia necessaria ai propri veicoli elettrici è autoprodotta dagli impianti fotovoltaici installati nelle aree operative aziendali e immagazzinata in batterie di accumulo Tesla di ultima generazione", fanno presente dal Gruppo Erbacci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

