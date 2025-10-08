Più dialogo con le frazioni Il Comune nelle periferie
Entra nel vivo il progetto di partecipazione ‘Dialoghi in frazione per fare Insieme’ a Ozzano dell’Emilia, con i primi due appuntamenti pubblici in programma a Mercatale e Ponte Rizzoli. Si parte martedì 14 ottobre alle 20.30 al circolo Anspi in via del Partigiano a Mercatale, e giovedì 23 ottobre a Ponte Rizzoli alle 20.30 al centro civico via Duse 2. Il percorso punta a rafforzare il dialogo tra il Comune e le comunità locali e ha ottenuto il finanziamento dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito del Bando Partecipazione 2025. L’obiettivo infatti, è la costruzione di un nuovo modello di dialogo che mette al centro i territori considerati ‘periferici’, sperimentando modalità di ascolto reciproco, stimolando le reti locali, puntando alla co-programmazione e co-progettazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
