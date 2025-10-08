Più alberi e giochi per i più piccoli | una nuova area verde per i residenti di Tor Sapienza
Nuovi alberi, panchine e giochi per i bambini. Il municipio V ha acquisito una nuova area verde in via Rosalba Carriera, davanti al nido al civico 25, inaugurato lo scorso febbraio. Si tratta di uno spazio di oltre 5mila metri quadri che saranno messi a disposizione dei residenti del quadrante. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: alberi - giochi
