Montespertoli, 8 ottobre 2025 – È successo tutto in un attimo, che neppure la possibile distrazione ha avuto il tempo di essere chiamata in causa. È quasi ora di cena e Zigo, un cagnolino di quasi dodici anni di piccola taglia che in quel momento si trova in casa, accompagna il suo padrone Giovanni in giardino. Il tempo di raccogliere qualche erba aromatica e poi risalire in casa. Al confine vive una coppia e con loro un pitbull: “già un’altra volta – raccontano – alla vista di Zigo come inferocito aveva tentato di azzannarlo. Per fortuna venendo allontanato”. Così non quella volta di cui sopra: il pitbull è nel giardino confinante, solo, Zigo e il suo padrone non si aspettano di trovarlo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pitbull azzanna cagnolino, paura a Montespertoli: “Ha sfondato il recinto e si è lanciato su di noi”