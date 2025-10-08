Pistola alla testa costretto a prelevare dal vicino di casa | estorsore condannato a 4 anni

Carate Brianza (Monza), 8 Ottobre 2025 – "Me lo ritrovavo sotto casa e dovevo andare a prelevare al bancomat per evitare di trovarmi la pistola puntata alla testa ". Un racconto senza riscontri secondo la Procura di Monza, quello di A.P., tossicodipendente 60enne di Carate Brianza, secondo cui a furia di consegnare i 500 euro in contanti nel 2022 ne avrebbe sborsati più di 10mila al vicino di casa che lo riforniva di cocaina e hashish. Il pm aveva chiesto l'assoluzione per L.M., 31enne, imputato di estorsione e spaccio di droga in un processo al Tribunale di Monza. Invece i giudici l'hanno condannato a 4 anni di reclusione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

