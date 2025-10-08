Pistola alla testa costretto a prelevare dal vicino di casa | estorsore condannato a 4 anni

Ilgiorno.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Carate Brianza (Monza), 8 Ottobre 2025 – "Me lo ritrovavo sotto casa e dovevo andare a prelevare al bancomat per evitare di trovarmi la pistola puntata alla testa ". Un racconto senza riscontri secondo la Procura di Monza, quello di A.P., tossicodipendente 60enne di Carate Brianza, secondo cui a furia di consegnare i 500 euro in contanti nel 2022 ne avrebbe sborsati più di 10mila al vicino di casa che lo riforniva di cocaina e hashish. Il pm aveva chiesto l'assoluzione per L.M., 31enne, imputato di estorsione e spaccio di droga in un processo al Tribunale di Monza. Invece i giudici l'hanno condannato a 4 anni di reclusione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

pistola alla testa costretto a prelevare dal vicino di casa estorsore condannato a 4 anni

© Ilgiorno.it - “Pistola alla testa costretto a prelevare dal vicino di casa”: estorsore condannato a 4 anni

In questa notizia si parla di: pistola - testa

Il finanziere Salvatore Iovino si suicida con un colpo di pistola alla testa, aveva 51 anni

Avvicina una donna alla fermata del bus e le punta una pistola alla testa

Avvicina una donna alla fermata del bus e le punta una pistola alla testa

pistola testa costretto prelevare“Pistola alla testa costretto a prelevare dal vicino di casa”: estorsore condannato a 4 anni - Vittima un 60enne di Carate Brianza, che ha denunciato di avere sborsato più di 10mila euro, anche sotto la minaccia di una pistola, al vicino di casa che lo riforniva di cocaina e hashish ... Da ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Pistola Testa Costretto Prelevare