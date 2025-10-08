Pisa si prepara alla diciannovesima Pisa Half Marathon | oltre 3.000 iscritti e percorso record nel Parco di San Rossore

La diciannovesima edizione della Pisa Half Marathon, affiancata dalla Pisa Ten dedicata alla memoria della dottoressa Barbara Capovani, si annuncia come l’edizione dei record: oltre 3.000 gli iscritti, di cui più di 2.000 per la mezza maratona e oltre 1.000 per la 10 km non competitiva. Per la prima volta, la gara si svilupperà interamente all’interno del Parco di San Rossore, una scelta eccezionale dovuta alla coincidenza con le elezioni regionali toscane. Dal prossimo anno, la competizione tornerà al tradizionale tracciato che unisce città e parco. Partecipazione internazionale senza precedenti. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

