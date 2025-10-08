Pirateria IPTV stretta DAZN | richiesta ai clienti pezzotto di 500 euro per evitare azioni legali

L'Operazione anti-pirateria condotta lo scorso anno dalla Guardia di Finanza di Lecce, che aveva portato all'identificazione e alla sanzione di oltre 2.000 utilizzatori di servizi IPTV illegali ("pezzotto"), entra in una nuova, decisiva fase. I detentori dei diritti, in primis DAZN e Sky, hanno abbandonato la mera sanzione amministrativa statale per lanciare una massiccia offensiva civile, chieden. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Pirateria IPTV, stretta DAZN: richiesta ai clienti “pezzotto” di 500 euro per evitare azioni legali

In questa notizia si parla di: pirateria - iptv

Pirateria IPTV: oltre 2.000 utenti identificati, via alle richieste di risarcimento

