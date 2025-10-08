Pioli studia il Milan | ecco la mossa per fermare Modric E contro Pulisic …

Milan-Fiorentina, per Stefano Pioli il ritorno a San Siro da avversario dei rossoneri. L'allenatore della Viola studia le possibili mosse. Ecco l'analisi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Pioli studia il Milan: ecco la mossa per fermare Modric. E contro Pulisic …

In questa notizia si parla di: pioli - studia

Pioli studia un centrocampo tutto italiano: chance per Nicolussi Caviglia contro il Napoli

Pioli studia la formazione anti-Napoli: Kean guida l’attacco, rebus a centrocampo

#Fagioli è ora del trasloco! Pioli non lo abbandona ma studia come riunirlo al 'gemello' Nicolussi. La #Fiorentina cerca ancora il suo assetto ideale - X Vai su X

#Pioli studia soluzioni in caso #Kean non recuperi - facebook.com Vai su Facebook

Pioli studia il Milan: ecco la mossa per fermare Modric. E contro Pulisic - Fiorentina, per Stefano Pioli il ritorno a San Siro da avversario dei rossoneri. msn.com scrive

Pioli: "Kean, sono contento. Fiorentina solo all'inizio, non penso al Milan" - "Quello che vogliamo cercare di fare è alzare il livello e la nostra competitività, ma questo è l'inizio di un percorso, c'è bisogno di lavoro e continuità. Secondo tuttosport.com