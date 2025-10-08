Pioggia di medaglie per l’Alga Atletica Arezzo | venti podi in un solo pomeriggio
Giornata trionfale per l’Alga Atletica Arezzo, protagonista allo stadio “Tenti” con un bottino complessivo di venti medaglie tra i Campionati Provinciali Ragazzi e Cadetti, la quarta tappa del circuito Esordiadi e le gare di contorno riservate agli Assoluti. Cinque ori, nove argenti e sei bronzi hanno premiato l’impegno della società aretina in una manifestazione che ha riunito atleti di tutte le età e categorie, trasformandosi in una vera festa dell’atletica leggera, tra velocità, salti e lanci. Mattia Falciani La prestazione più brillante porta la firma di Mattia Falciani (classe 2012), che si è imposto nei 150 piani con 19. 🔗 Leggi su Lortica.it
