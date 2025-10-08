Pio Esposito l’agente Giuffredi | Troppo clamore mediatico attorno a lui…

Inter News 24 Pio Esposito, il giovane nerazzurro deve crescere con serenità, senza pressioni eccessive: le parole dell’agente sul classe ’05. Pio Esposito, recentemente convocato con la nazionale, è stato al centro dell’attenzione nelle ultime settimane, suscitando opinioni contrastanti tra chi lo esalta come nuovo talento del calcio italiano e chi lo critica a prescindere. A margine di un evento a Palermo, l’agente Mario Giuffredi è intervenuto per difendere il giovane attaccante dell’ Inter. Le sue parole riportate da Tuttosport: «Io non parlo volentieri di Pio, non mi piace questo clamore mediatico che si sta creando attorno a un giocatore molto giovane. 🔗 Leggi su Internews24.com

