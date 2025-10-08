Inter News 24 Pio Esposito Inter, le ultime sull’attaccante nerazzurro dopo il grande inizio di stagione tra Serie A e Champions League. Tutti i dettagli in merito. Pessime notizie per l’ Inter e per Christian Chivu arrivano dall’ Argentina: Lautaro Martinez sarà costretto a rientrare un giorno dopo il previsto dopo il rinvio della sfida contro Porto Rico, programmata a Chicago, per motivi di sicurezza. La decisione di posticipare l’incontro riduce il tempo a disposizione di Lautaro per prepararsi alla sfida decisiva contro la Roma, in programma il 22 ottobre. Con solo due giorni per rifiatare e prepararsi, il capitano nerazzurro potrebbe partire dalla panchina per la partita contro i giallorossi, creando una serie di possibilità interessanti per l’attacco dell’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com

Pio Esposito Inter, chance da titolare contro la Roma: può prendere il posto di Lautaro, il motivo