Francesco Pio Esposito è probabilmente il giocatore italiano più chiacchierato del momento, anche se adesso si accendono le discussioni. Francesco Pio Esposito è stato promosso dall’Inter quest’anno, dopo aver giocato una grande stagione in forze allo Spezia, andando facilmente in doppia cifra. Quest’anno, fra Mondiale per Club e Serie A, ha segnato due gol che hanno permesso ai nerazzurri di registrare risultati comunque importanti in partite ufficiali. L’allenatore Cristian Chivu e la dirigenza credono fortemente in Esposito, che però non è un attaccante fatto e finito. Del resto, come potrebbe esserlo a solamente vent’anni. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - Pio Esposito diventa un caso, sbotta all’improvviso: “Ora basta”

Giancarlo Esposito al Magna Graecia Film Festival: “Il cinema deve tornare nelle mani della gente, dei giovani registi, di chi non ha molti soldi a disposizione, perché così diventa più creativo” – Intervista video

